MONDRAGONE. Gli studenti dell’ISISS Stefanelli presenti ad un dibattito per dire no alla violenza sulle donne

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Alle ore 10 di questa mattina, gli alunni del ISISS “Nicola Stefanelli” hanno partecipato ad un incontro – dibattito dal titolo “Chiamami ancora amore”, per dire no alla violenza di genere.

Un tema ultimamente affrontato in numerose scuole italiane, con l’intento di trasmettere ai ragazzi un chiaro messaggio di “tolleranza zero”, per tutte le forme di violenza che troppo spesso sfociano in femminicidio. Gli studenti di Mondragone hanno avuto modo di conoscere ed approfondire, alcuni degli argomenti piu’ importanti collegati ad un problema ormai divenuto un vero e proprio fenomeno, nella società odierna. L’obiettivo principale del progetto è stato quello di insegnare alle ragazze ad affermare la propria identità e a confessare senza paura episodi di violenza, e ai ragazzi a distaccarsi dai pensieri sessisti, prendendo le distanze da qualsiasi atteggiamento violento e aggressivo.

Sono intervenuti all’evento: la Dottoressa Giulia Di Lorenzo, Dirigente scolastica Istituto Superiore “Nicola Stefanelli”, il Tenente Colonnello Loreto Biscardi, Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, Lorenzo Galizia, Capitano del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, l’Avvocato penalista, Fiorentina Orefice, l’Avvocato civilista Giovanna Verrengia, la Psicologa – Psicoterapeuta Dottoressa Carmela Miraglia che ha argomentato su “La manipolazione emotiva’, la Psicologa – Psicoterapeuta Dottoressa Rosa Papa “La tolleranza assistita”, lo Psicologo e Psicoterapeuta Dottore Davide Natale “la relazione sana”.