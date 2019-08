MONDRAGONE. Grande successo ieri sera per il “ColorMob”. Adulti, giovani e bambini uniti per promuovere l’uguaglianza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Grande successo di pubblico ieri sera per l’evento “ColorMob”, organizzato dall’Amministrazione Comunale e svoltosi a partire dalle 19.30, in Piazza Mario Liberato Conte.

Una festa “colorata” e che ha visto la partecipazione di adulti, giovani e bambini, tutti uniti per incoraggiare e promuovere l’uguaglianza e la tolleranza, avvicinando le persone tra loro.

I partecipanti piu’ volte hanno lanciato in aria, a ritmo di musica, polveri colorate di natura vegetale, ricavate da piante e fiori, le stesse usate per dipingere i propri volti, lanciando in questo modo un messaggio deciso e chiaro, rivolto a coloro che vivono la “diversita” non come fonte di arricchimento e di condivisione, ma come fonte di pericolo. L ’uguaglianza vive nella diversità e questo è un valore da aggiungere quotidianamente, alla vita di tutti i giorni.