MONDRAGONE. GUARDA IL VIDEO. Clochard da giorni vaga intorno via Venezia, si cerca aiuto per lui

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Il suo nome sarebbe D.N.M. (per motivi di privacy non possiamo pubblicare il suo nome per esteso), almeno da quanto si legge nel profilo social di Gianfranco Esposito.

D.N.M. è l’uomo senza fissa dimora che vaga da giorni in via Venezia a Mondragone. È stato lo stesso Esposito ad avvicinare questa mattina il clochard per rifocillarlo ed affidarlo alla Croce Rossa Italiana e alle associazione locali per una prima assistenza. L’uomo, senza documenti, asserisce di provenire dall’isola di Ischia e di avere 35 anni, ma probabilmente visto il suo stato confusionale, non ricorda la sua età.

Secondo indiscrezioni, il senzatetto è stato più volte ricoverato in varie strutture da dove è scappato, rifiutando altresì l’assistenza familiare.

Ad ogni modo pubblichiamo il video che è stato gentilmente inviato in redazione da Esposito, nell’attesa che qualche suo familiare o amico, possa riconoscerlo.