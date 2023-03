MONDRAGONE. I NOMI E LE FOTO. Chiuse le indagini per 6 furbetti del Reddito di cittadinanza: tra questi anche il figlio del ras

Ritenuti responsabili a vario titolo di truffa

MONDRAGONE – Incassano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: avviso di chiusura delle indagini e informazione di garanzia per 6 indagati. 3′ questo il provvedimento emesso dal pm Sergio Occhionero nei confronti di Francesca Nattino, 37 anni; Alessandro Martino, 48 anni; Giovanni Luongo 44 anni; Luigi Fragnoli 46 anni figlio del ras Giuseppe; Domenico di Ponio, 54 anni; Romualdo Martella, 76 anni, tutti di Mondragone. Di Ponio e Luongo sono stati condannati per reati connessi alla cosca Fragnoli, Martino e Martella sono ritenuti entrambi ex solidali del boss Augusto La Torre. L’inchiesta ha coinvolto complessivamente 30 persone ritenute responsabili a vario titolo di truffa e di aver violato le norme sul reddito di cittadinanza.