MONDRAGONE. Il COVID stronca la vita di Emilio: lascia la moglie e due figli

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono in tantissimi a pensare che oramai la pandemia ce la siamo lasciati alle spalle, ma purtroppo non è così. “Il Covid è ancora tra noi e si è portato via Emilio Ruta, il “mattacchione” così come lo definiscono gli amici. Un uomo solare, sempre con la battuta pronta, educato e soprattutto stimato da tutti. Era ricoverato in rianimazione al Covid Hospital di Maddaloni ma stanotte purtroppo il suo fisico non ha più retto all’ aggressività del virus. Emilio lascia la moglie e due figli. Probabilmente lunedì mattina la sua salma raggiungerà il cimitero di Mondragone per l’ultimo ultimo in forma riservata dei familiari.