MONDRAGONE. IL NOME. Dà fuoco all’auto del nuovo compagno dell’ex moglie. La decisione del giudice

I fatti accaduti nel giugno del 2019.

MONDRAGONE. Diede fuoco all’auto del nuovo compagno della sua ex moglie ma, per il giudice Maria Compagnone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Russo non ha commesso il fatto.

Il 45enne di Mondragone, finì alla sbarra per danneggiamento seguito da incendio: il rogo fu appiccato nel giugno del 2019 proprio davanti all’autofficina del suo rivale, G.C.. I difensori dell’uomo hanno, però, dimostrato l’estraneità del loro assistito.