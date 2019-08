MONDRAGONE. Il pm chiede l’archiviazione per il consigliere comunale Marcello Buonodono. Ma il carabiniere con cui ha litigato si oppone e…

MONDRAGONE – Marcello Buonodono ha fronteggiato in questi ultimi mesi, una procedura giudiziaria frutto della querela, presentata ai suoi danni, del sottufficiale dell’arma Giuseppe Grumiro.

Il fatto si verificò nell’ottobre scorso. CasertaCe ne dette conto in un suo articolo. Secondo la querela, Buonodono aveva parcheggiato in maniera scorretta e per questo motivo era nato un diverbio con il carabiniere che pure abitava in quella zona della città.

La procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Quaranta, ha ritenuto che non ci siano gli elementi per chiedere il rinvio a giudizio a carico del consigliere comunale. Per questo motivo, ha chiesto al giudice l’archiviazione del caso.

Come capita spesso, nei casi di querele di parte, lo stesso querelante attraverso il suo avvocato, ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pm. Per tale motivo, il gup Nicoletta Campanaro ha fissato una camera di consiglio, durante la quale verranno ascoltate e valutate le posizioni di tutte le parti: pubblico ministero, querelante e querelato.

Appuntamento fissato per gennaio 2020.