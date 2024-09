FOLLIA IN STRADA. Minaccia di morte i passanti e i medici del 118

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Va fuori di sé, minaccia chiunque gli si avvicini di morte e inveisce anche contro il personale medico del 118 intervenuto per calmarlo.

Ricoverato in ospedale d’urgenza, risulta positivo al test sulle sostanze stupefacenti. E scatena il panico anche in ospedale. Per lui, un giovane residente in centro, scatta il provvedimento del Tso, trattamento sanitario obbligatorio.

A firmarlo è stato il sindaco, Vito Marotta, su proposta del medico intervenuto. Non è infatti la prima volta che il giovane è andato in escandescenza, facendo temere il peggio per se e per gli altri. Il trattamento sanitario è dunque stato l’unica alternativa possibile a tutela sia dell’uomo che delle persone con lui conviventi.