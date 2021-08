MONDRAGONE. Il sindaco elargisce 20 mila euro al comando dei vigili per potenziare il controllo del territorio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un vero e proprio sodalizio d’amore quello tra il Sindaco Virgilio Pacifico ed il Comandante della Polizia Municipale Bonuglia. Un rapporto che sembra tratto da una opera Pirandelliana dove una famiglia fuori dagli schemi, che ha un comportamento anomalo e contraddice il buon senso, si prende gioco delle regole del vivere civile. Dopo il fattaccio dell’appartamento abusivo in uso al Comandante, ci si aspettava da Pacifico una presa di posizione diversa da quella che sta mostrando. A fronte di una eventuale sospensione di Bonuglia, arrivano premi e contro premi che sono davvero un pugno nell’occhio a chi crede nella legalità. Dopo l’incarico affidato a Bonuglia di responsabile del settore dei tributi, arrivano alla Municipale ventimila euro ricavati dai proventi delle multe per potenziare la sicurezza urbana e stradale. In sostanza, secondo l’Amministrazione Comunale, la zona lido ed il centro città in questo periodo sono prese d’assalto dai turisti, per cui è necessario un dispendio di energia in più da parte della dei caschi bianchi. Che dire, se non: “Così è se vi pare”!