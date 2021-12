MONDRAGONE. IL VIDEO E LE FOTO. Operai a lavoro sul tetto della Capitaneria senza casco e imbracatura in barba alle norme di sicurezza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Dopo la denuncia di alcuni cittadini passata ieri, mercoledì 14 dicembre, attraverso il nostro giornale, in merito alla vicenda degli operai che da diversi giorni si muovono con una certa disinvoltura sul tetto dell’edificio in cui risiede la Capitaneria di Porto, per eseguire lavori di ristrutturazione, nulla si è mosso e nulla è cambiato. Gli operai continuano imperterriti a non usare dispositivi di protezione individuale, necessari anche in relazione all’altezza dal suolo in cui stanno prestando la propria opera. Una situazione paradossale e vergognosa che coinvolge il Comandante di una Capitaneria inosservante delle leggi di uno Stato, un corpo d Polizia Municipale che di passaggio ieri sul lungomare ha fatto finta di non vedere e volevamo concederci anche il beneficio del dubbio, ma nemmeno quello possiamo fare, visto che nessun controllo è stato effettuato in questo cantiere dove si opera in assenza di un protocollo di sicurezza. Le immagini che abbiamo acquisito e che pubblichiamo, sono chiare ed inequivocabili.