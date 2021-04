MONDRAGONE. IL VIDEO. Raccolta porta a porta, ecco come le strade cittadine si trasformano in discariche

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ancora proteste dei cittadini riguardo al travaso dei rifiuti fatto in strada dalle piccole navette, utilizzate per la raccolta porta a porta nelle strade della città ai compattatori per il trasporto in discarica degli stessi. Diversi automezzi effettuano questo trasbordo oggi in via Lapiello, la strada che collega la Domiziana con via Appia Antica, ed ogni volta accade che del percolato cola dai mezzi sulla strada generando un danno ambientale non indifferente. Tutto ciò sta scatenando l’ira di chi in questa zona possiede degli appezzamenti di terreno interessati dai raccolti stagionali e che oltre a sopportare il cattivo odore lasciato dai rifiuti abbandonati ai margini della strada, sono costretti a fare i conti con l’inquinamento. Ricordiamo che il trasbordo dei rifiuti è consentito a condizione che si rispettino le disposizioni dettate dal D.L.vo 152/06 e dalla Circolare ministeriale del 1998.

“Infatti il trasbordo totale di un carico di rifiuti (il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato il prelievo/raccolta ma sempre dello stesso trasportatore oppure con mezzi di trasportatori diversi) è previsto dalla Circolare Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (par. 1, lett. v) e consentito “per concrete esigenze operative” o “imprevisti tecnici”, laddove nelle “concrete esigenze operative” rientrano le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, con ricadute positive in termini di impatto ambientale”. Si parla dunque di impatto zero sull’ambiente diversamente da come mostra un video che pubblichiamo, girato ieri mattina proprio in via Lapiello.