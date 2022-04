MONDRAGONE. IL VIDEO. Trasferimento dei rifiuti dai camion in pieno centro abitato e a due passi dal lungomare: “E’ assurdo!”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È il caso di dire che il “lupo perde il pelo ma non il vizio”. Questa mattina ci sono giunte delle segnalazioni da alcuni residenti di via Luchino Visconti, traversa del lungomare nord zona “fiumarella”, per denunciare la presenza di due camioncini ed un compattatore mentre effettuavano il trasbordo dei rifiuti, come mostrano le immagini che pubblichiamo, a pochi passi dalle abitazioni.

“È impensabile – afferma un residente – effettuare queste operazioni in luoghi abitati, sia per il cattivo odore che si è costretti a sopportare, sia per i liquami che cadendo dai mezzi lasciano macchie di percolato sull’asfalto“. Già in passato ci siamo occupati della faccenda ma evidentemente con scarsi risultati visto che suddette manovre continuano ad effettuarsi in luoghi non idonei, ed onestamente non ne capiamo il senso, così come non comprendiamo il senso di mille altre cose, per le quali ci siamo battuti tra il silenzio, e bisogna dire anche questo, di una opposizione che in questi anni ha incassato troppi colpi senza mostrare una benché minima reazione.

Per quanto ci riguarda, continueremo a svolgere il nostro lavoro come sempre abbiamo fatto, con quella onestà intellettuale che ci ha sempre contraddistinto, nonostante la volontà di taluni, di metterci i bastoni tra le ruote.