MONDRAGONE. IL VIDEO. Vasto incendio minaccia “Villa Marina”. Canadair in azione

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Incendio in atto tra zona Levagnole e l’inizio del tratto di competenza di Sessa Aurunca. Le fiamme hanno avvolto la campagna circostante la struttura “Villa Marina” divorandone l’insegna, dove risiedono anziani con problemi psicofisici e il lato opposto scendendo verso il mare. Un canadair è ancora in azione per cercare di domare le fiamme che stanno risalendo verso il ricovero. In supporto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone. Il fumo nero, come si evince dalle immagini in esclusiva riduce la visibilità in alcuni tratti della statale Domiziana, per cui si consiglia agli automobilisti in transito, la massima prudenza.