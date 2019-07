MONDRAGONE. In corso la chiusura del lido “Papele”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono in corso le operazioni di chiusura del lido “Papele” in località Stercolilli, su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Pare che il sequestro è stato posto in essere per tutta una serie di irregolarità amministrative riscontrate, e a giorni la struttura verra’ anche demolita. Sul posto stanno operando i Carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini della Capitaneria di Porto.

Diversi sono stati i controlli in altre strutture balneari della città, una in particolare, situata sul lungomare nord, è stata multata perché priva del personale di salvataggio.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI