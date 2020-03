MONDRAGONE. In giro con 1 chilo di cocaina in auto. Pusher in trasferta preso dopo folle inseguimento

MONDRAGONE – Un giovane di 24 anni di nazionalità marocchina, è stato arrestato ieri notte attorno alle 2.30 dai carabinieri del Radiomobile di Como dopo un folle inseguimento fino a Solaro, ben oltre i confini della provincia di Como.

In auto nascondeva circa un chilo di cocaina, finita sotto sequestro e destinata ai rituali controlli di laboratorio, per verificarne la purezza.

Il giovane, invece, è stato trasferito in mattinata nel carcere comasco del Bassone, dove resta rinchiuso con l’accusa di possesso ai fini di spaccio e dove nelle prossime ore sarà sottoposto al rituale interrogatorio di convalida del fermo da parte del giudice delle indagini preliminari.

Secondo quanto si è appreso, i carabinieri, impegnati in una serie di controlli preventivi finalizzati proprio al contrasto dei fenomeni di spaccio, lo avrebbero rintracciato nell’Olgiatese nel cuore della notte, a bordo di una Lancia Delta sospetta. Gli si sono messi alle calcagna inseguendolo fino a Solaro, salvo poi risolversi a entrare in azione bloccandolo. Formalmente residente a Mondragone in provincia di Caserta, celibe, disoccupato, teneva la droga nascosta all’interno del cruscotto, in un unico “panetto” da 1,07 chili. Quando poco dopo i carabinieri gli hanno anche fatto irruzione in casa per la perquisizione domiciliare che si effettua quasi sempre in queste circostanze, hanno recuperato altri 26 grammi di hascisc, questi pure sequestrati.