MONDRAGONE. INCIDENTE MORTALE. Pedone ucciso da camion che si ribalta

MONDRAGONE – Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone è intervenuta verso le ore 6:00 sulla Strada Statale Domiziana in prossimità di via Venezia per un incidente stradale. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere una persona rimasta bloccata all’interno della cabina del suo camion che si era ribaltato invadendo tutta la sede stradale. Nell’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento da parte delle autorità, purtroppo veniva coinvolta anche una donna di 62 anni di origine polacca che transitava in quel momento lungo il tratto di strada interessato rimanendo uccisa dal pesante mezzo. Sul posto è intervenuta anche l’autogrù proveniente dal comando provinciale di Caserta e le fasi di rimozione e messa in sicurezza sono ancora in corso.