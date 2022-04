MONDRAGONE – Incidente a Mondragone davanti al Lido Cin Cin nel piazzale Conte. Per cause ancora da chiarire un centauro ha perso il controllo del mazzo sul quale viaggiava andando ad impattare violentemente al suolo. Allertati i sanitari il giovane è al momento assistito dai passanti in zona in attesa dell’ambulanza.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI