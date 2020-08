MONDRAGONE. Incidente su viale Margherita. Auto piomba sulla rotonda fresca fresca di inaugurazione

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Era davvero prevedibile che qualche auto, prima o poi, nel costeggiare la rotatoria, inaugurata tra l’altro qualche settimana fa, all’incrocio tra Viale Margherita e Viale Marechiaro, ci finisse dentro.

Questa mattina una Hyundai in transito in questo tratto di strada, ha terminato la propria corsa, “sedendosi” all’interno della neo rotonda, per fortuna senza nessuna grave conseguenza per l’automobilista. E sono in tanti ad avere nostalgia del caro e vecchio semaforo, che tra l’altro consentiva ai pedoni di attraversare questo incrocio in maggiore sicurezza, mentre ora bisogna farsi davvero la croce. Ad ogni modo non ci vogliono gli esperti per capire che questa struttura così come è stata progettata, è un vero e proprio pericolo per tutti. Ci prenderemo di certo la briga, nei prossimi giorni, di approfondire l’argomento consultando qualche esperto nel settore.