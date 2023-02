MONDRAGONE. Investito in sella alla sua bici, corsa in ospedale per un 30enne

L’incidente si è verificato ieri sera in via Filzi

MONDRAGONE – Investito in sella alla sua bici, finisce in ospedale. E’ accaduto ieri sera in via Filzi a Mondragone. Un 30enne era in sella alla sua bici quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto in corsa.

Sul posto gli agenti del comando di polizia municipale di Mondragone e un’ambulanza. I sanitari del 118 hanno prestato un primo soccorso al 30enne: trasportato in ospedale e affidato ai medici per le cure del caso. I vigili urbani hanno lavorato per ricostruire la dinamica dei fatti al fine di accertare le eventuali responsabilità.