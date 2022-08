MONDRAGONE. La farmacia “Aloe” lascia la zona Levagnole per spostarsi altrove. Residenti sul piede di guerra

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Farmacia si, farmacia no, un dubbio non più amletico visto che oramai trova fondamento la notizia riguardo allo spostamento altrove della farmacia “Aloe” che da tempo forniva un servizio essenziale ai cittadini di Levagnole. A questo punto ci piacerebbe sapere quali criteri sta adottando il Comune di Mondragone in merito alla questione “visto che dovrebbe identificare quelle zone nelle quali collocare le nuove farmacie al fine di assicurarne un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.” Al fine di accendere un faro su di un argomento importantissimo, pubblichiamo il contenuto di una lettera scritta dal Comitato Ievagnole, al Primo cittadino Francesco Lavanga, affinché possa in qualche modo evitare questo spostamento che potremmo definire antidemocratico, nella misura in cui non esistono cittadini di serie A o di serie B, specie quando l’oggetto del desiderio riguarda la salute pubblica.

