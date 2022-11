MONDRAGONE. La farmacia di Le Vagnole “scippata” e trasferita da Lavanga e co. a Fiumarella. FdI chiede un tavolo con amministrazione e residenti

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa a firma della coordinatrice cittadina Rachele Miraglia

Fratelli D’Italia

Sezione di Mondragone

In riferimento al progetto di trasferimento della Farmacia Aloe sita in Mondragone alla Via Domiziana

n. 194, Loc.tà LE VAGNOLE, azione messa in campo dall’amministrazione precedente guidata dal

Sindaco Virgilio Pacifico ed avallata e perfezionata dall’attuale giunta con a capo il Sindaco Francesco

Lavanga (già vicesindaco al tempo della proposta di “riperimetrazione” di TUTTE le FARMACIE

presenti sul territorio mondragonese), il comitato Fratelli d’Italia Mondragone, dopo aver incontrato ed

ascoltato le parole e gli stati d’animo sgomenti dei cittadini residenti nel quartiere LE VAGNOLE,

Chiede

a gran voce l’istituzione di un tavolo di confronto con tutta la cittadinanza al fine di poter spiegare e

delucidare

in merito alla vicenda dislocazione della sede farnaceutica ALOE dal quartiere LEVAGNOLE al quartiere già sviluppato e vitale della FIUMARELLA.Fondamentale è l’accettazione dell’invito da parte delle istituzioni per garantire trasparenza e fugaredubbi circa l’azione posta in essere a discapito degli abitanti della zona.FRATELLID’ITALIA invita il Sindaco nella persona del sig. Lavanga Francesco, la Giunta Comunale ei Consiglieri di Minoranza ad intervenire senza indugio all’incontro che si terrà in data 01 dicembre2022 ore 18.00 presso la sede del comitato “Quartiere Le Vagnole” sita nei locali della Chiesa di SanGiustino.Pensiamo ad un incontro aperto che coinvolga anche le opposizioni consiliari e che possa coinvolgereattivamente in una campagna di ascolto istituzionale, visto l’interesse pubblico svolto dall’attività edalla presenza e permanenza della Famacia di quartiere. Chiediamo inoltre all’Amministrazione diapplicare da subito, la massima trasparenza amministrativa visto la delicata circostanza, trasparenza non certo ravvisata fino ad ora.

Vogliate cortesemente dare cenno di accettazione del presente invito. Restando in attesa si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Fratelli d’Italia Mondragone