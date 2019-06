MONDRAGONE. La sparatoria del Zanzibar. I Carabinieri-sub a caccia della pistola

Mondragone ( Maria Assunta Cavallo) – Carabinieri subacquei in azione in questo momento in un tratto di mare del lungomare sud, zona Claudio’s. I sommozzatori della Benemerita starebbero cercando l’arma con matricola abrasa, scomparsa la notte della sparatoria avvenuta all’interno del bar “Zanzibar” a Mondragone, e da cui partirono accidentalmente, durante la colluttazione tra il titolare del bar Andrea Cennami e Bomundo, due colpi.

La pistola venne introdotta nel bar dall’ex pregiudicato Bomundo, rimasto ferito di striscio durante il tentativo di Cennami di disarmarlo, temendo per l’incolumità dei clienti presenti in quel momento nel suo locale.