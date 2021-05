MONDRAGONE. La Terra dei Fuochi continua a mietere vittime. Domani l’addio a Renata

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non si muore solo di Covid ma questo virus ha quasi spazzato via dalla memoria di molti, che da tempo c’è un mostro forse ancora più grande e che miete vittime da sempre, senza fare nessuna differenza tra uomini, donne, bambini, giovani ed anziani. Quel mostro si chiama cancro e si alimenta nella Terra dei Fuochi e continuerà a farlo fino a quando non verrà fermato. Si chiamava Renata Manzillo ed era una donna energica, generosa sempre pronta ad aiutare il prossimo.

Amava la vita e non la voleva lasciare e per questo ha lottato come una leonessa fino alla fine ma poi si è dovuta arrendere ad una forza superiore. Ennesima vittima di una terra martoriata ed impotente, che vede morire i propri figli senza poter fare nulla. Ciao cara Renata, ho avuto modo di conoscerti ed eri una persona meravigliosa e spero che tu possa ora trovare in un altro mondo, la tua serenità. I funerali di Renata si terranno domani 28 maggio alle ore 17 nella Basilica Minore Maria S.S. Incaldana. Ci uniamo al dolore dei suoi familiari porgendo loro le nostre più sentite condoglianze.