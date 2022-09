MONDRAGONE. L’appello della giovane Marcella al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Restituiteci il diritto alla salute”

Dopo una brutta esperienza che ha colpito la sua famiglia la giovane mondragonese ha deciso di scrivere al Presidente della Regione Campania

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Riceviamo ed Accogliamo la lettera di una ragazza mondragonese indirizzata al Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

“Egregio presidente, sono una cittadina campana residente nella splendida Mondragone. Le scrivo questa lettera perché vorrei accendere i riflettori su di una questione importante. Da anni nella mia cittadina non vi è più un centro di primo soccorso e dunque un ospedale e quando ci si trova a dover affrontare situazioni di emergenza che necessitano dell’intervento del 118, in alcuni casi, l’attesa dei soccorsi, diventa una chimera, come accaduto più di un mese fa quando a causa di un improvviso malore che ha colpito mio padre, trovato riverso a terra e privo di sensi, sono trascorse oltre due ore prima dell’arrivo di un’ambulanza e mi perdoni, sono davvero troppe. In alcuni suoi interventi televisivi, lei, caro Presidente, ha spesso affermato che la Regione Campania gode di una eccellente sanità, ma io tutta questa eccellenza, almeno nel mio paese, non la riconosco anzi, appare alquanto sconosciuta ma forse perchè siamo considerati cittadini di serie B. Credo che questo sia il momento decisivo per restituirci quel diritto alla salute tanto da lei riconosciuto e spero vivamente di poter ricevere un suo riscontro attraverso un canale di sua preferenza. Mondragone ha bisogno di essere una città vivibile soprattutto dal punto di vista sanitario perché questa mia terra è soprattutto la sua in questo momento. Nell’attesa le porgo i miei più cordiali saluti.”



Marcella Picone