MONDRAGONE. Lavori bloccati, cittadini in rivolta al rione Crocelle

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Cittadini in rivolta al rione Crocelle a causa dei lavori di restyling andati avanti a singhiozzo e ora totalmente bloccati. È un coro unanime quello dei residenti che chiedono all’Amministrazione Comunale di portare a termine dei lavori iniziati a giugno scorso, e che hanno interrotto un incrocio importante nei pressi del supermercato Deco, creando non pochi disagi ai commercianti di zona. A farsi portavoce delle problematiche che stanno investendo l’intero quartiere è Enzo Malaspina, volto storico del Comitato Crocelle che insieme ai suoi concittadini, chiede l’ultimazione di un progetto importantissimo e necessario per la riqualificazione del territorio.

“La Ditta che esegue i lavori non si presenta da mesi – afferma Malaspina – e quelli fino ad ora eseguiti sono stati realizzati in modo pessimo. I marciapiedi ad esempio sono troppo alti, in alcuni punti la loro altezza supera le soglie di ingresso delle abitazioni, pertanto la nostra richiesta al Comune di Mondragone è unica e compatta. Chiediamo al più presto l’ avvio dei lavori anche se ciò comporterà dei disagi alla comunità, ma ben vengano se serviranno a restituire al quartiere un volto nuovo, contrariamente vorrà dire che attenderemo altri 50 anni, per vedere realizzato quello che fino ad ora non è stato ancora fatto”.