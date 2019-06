MONDRAGONE, LE FOTO. Altra auto data in pasto alle fiamme: rogo tossico e carcassa non ancora rimossa

MONDRAGONE/PESCOPAGANO (Maria Assunta Cavallo) – Auto data alle fiamme da ignoti in località Pescopagano, alle spalle della chiesetta di San Gaetano Thiene.

Erano circa le 22.00 di ieri sera quando alcuni residenti di Pescopagano, allertati dal fumo nero, si sono accorti che un’ auto in prossimità della chiesetta di San Gaetano, era avvolte dalle fiamme. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Sgomento tra i cittadini per questo ennesimo atto grave in una zona periferica di Mondragone poco controllata, dove spesso accade che le auto usate dai malviventi per effettuare reati, vengono bruciate per cancellare ogni traccia ritenuta utile per la loro individuazione. Intanto quello che rimane del veicolo dato alle fiamme, non ancora è stato rimosso.