MONDRAGONE. LE FOTO. Hanno praticamente lasciato una camera da letto in mezzo alla strada

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Gesti di pura inciviltà sul lungomare nord, zona “fiumarella” dove degli individui sono stati capaci di scaricare in strada, otto materassi e due mobiletti in legno. Ormai si è talmente abituati a vedere di queste situazioni che non ci si fa più caso, certo è che vedere tutta questa “merce” abbandonata in una delle zone più belle della città, usata come discarica da quei cittadini che agiscono senza il minimo timore, è un pugno nello stomaco.

Complice del degrado, è anche chi fa orecchie da mercante sul progetto per l’installazione di telecamere, che darebbero indubbiamente un grande contributo all’individuazione di tutti quei criminali che danneggiano quotidianamente l’ambiente, ma tutti gli appelli lanciati dalle Associazioni e dai comuni cittadini all’Amministrazione Comunale, sono caduti nel vuoto.



Ringraziamo T.F. per le foto-denuncia che ci ha inviato.