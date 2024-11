MONDRAGONE. Lite tra extracomunitari finisce a coltellate, due feriti

Un terzo uomo sarebbe scappato dopo l’accoltellamento e per questo attivamente ricercato dai militari dell’Arma

MONDRAGONE – E’ di due feriti il bilancio di un litigio avvenuto nella serata di ieri, nei pressi di un supermercato di Mondragone, tra tre extracomunitari ubriachi. Ad essere stati trasportati presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno con ferite da arma da taglio sono un cittadino tunisino e uno non ancora compiutamente identificato. Un terzo extracomunitario sarebbe scappato dopo l’accoltellamento e per questo attivamente ricercato dai militari dell’Arma.

I due feriti, attualmente ricoverati presso quella struttura ospedaliera, si trovano tutt’ora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Non sono ancora noti i motivi all’origine del litigio, poi sfociato nell’accoltellamento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la lite sarebbe inizialmente scoppiata tra due extracomunitari a cui si sarebbe poi aggiunto anche il terzo.

Non ancora è chiaro se i tre si sono accoltellati vicendevolmente o se uno dei tre abbia accoltellato gli altri due.

Sul luogo del litigio, tra le varie bottiglie vuote di birra e vino, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due giubbini intrisi di sangue e a pochi metri di distanza una lama di un coltello della lunghezza di cm 12 e a poca altra distanza il relativo manico.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone indagano per identificare compitamente tutti e tre gli autori e per definire le loro responsabilità in ordine all’evento.