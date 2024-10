L’omicidio di Giuseppe Mancone, giudizio immediato per il ras Fragnoli

Mancone fu freddato nella notte tra il 13 e il 14 agosto del 2023 all’esterno del Roxy bar

MONDRAGONE – Giudizio immediato, senza passare per l’udienza preliminare, per Giacomo Fragnoli, accusato di essere stato il mandante dell’omicidio di Giuseppe Mancone, avvenuto all’esterno del Roxy Bar a Mondragone nella notte tra il 13 e il 14 agosto del 2003.

L’omicidio avvenne in quanto la vittima si sarebbe rifiutata di pagare un rateo mensile sull’attività di spaccio di droga al figlio del boss mondragonese, Giuseppe. A carico dell’ imputato ci sono numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di una teste oculare. Giuseppe Fragnoli, che all’ epoca aveva preso le redini dell’organizzazione, ha ammesso di essere stato il mandante dell’ omicidio, utilizzando killer del clan Birra di Ercolano per non destare sospetti nella vittima, nota negli ambienti criminali per aver avuto un ruolo centrale nel traffico di droga. I Fragnoli erano subentrati al clan dei Chiuovi dopo il pentimento di Augusto La Torre e dei suoi ex luogotenenti