MONDRAGONE. L’omicidio di Giuseppe Monaco al Roxy bar, Fragnoli a processo

La Dda di Napoli ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato

MONDRAGONE – La Dda di Napoli ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Giacomo Fragnoli accusato di omicidio. La prima udienza dinanzi alla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è prevista per inizio novembre ma non si esclude che il boss possa chiedere di essere giudicato con rito abbreviato.

Stando alla tesi della direzione distrettuale antimafia Fragnoli ebbe di un ruolo fondamentale nell’omicidio di Giuseppe Mancone detto Peppe o Rambo freddato nel Roxy bar di Mondragone da due malviventi giunti sul posto in sella un ciclomotore.

Mancone dopo l’agguato fu portato alla clinica Pineta Mare di Castel Volturno dove poco dopo perse la vita. Concluso il raid i due Killer nella fuga imboccarono un vicolo cieco e furono costretti a tornare indietro transitando nuovamente all’esterno del locale. Durante questa manovra incrociarono delle ragazze di in bicicletta ed una di loro dichiarò importanti informazioni per ricostruire l’accaduto e permettere ai militari di identificare gli esecutori materiali in Salvatore Cefariello e Marco Durantini collaboratori di giustizia rispettivamente dal 2013 nel 2012.

A seguito dell’individuazioni degli esecutori le indagini si arenarono ma fu proprio Giacomo Fragnoli, mentre si trovava in carcere, a chiedere di essere sentito dal Pubblico Ministero e a confessare di aver preso parte al delitto di Mancone