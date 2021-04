MONDRAGONE. Lutto in città. Ha un malore fatale, muore noto commerciante

MONDRAGONE (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in città, muore per arresto cardiaco noto commerciante. Questa mattina, una terribile notizia ha sconvolto la comunità rivierasca: si è spento, all’età di 72 anni, Paolo Poccia, storico e stimato imprenditore locale, titolare dell’omonimo autoricambi, sposato con l’insegnante Giulia del Liceo Scientifico di Mondragone. Poccia ha avuto un arresto cardiaco che, nonostante i soccorsi, non gli ha lasciato scampo, portandolo via dai suoi affetti prematuramente.