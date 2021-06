MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un malore improvviso ha colto oggi pomeriggio una ragazzina di 16 anni mentre era in casa con i suoi genitori nell’abitazione sita in via Domiziana. La giovane si è improvvisamente accasciata a terra priva di sensi. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.