MONDRAGONE. Mascherine gratis agli ultra65enni. In farmacia è confusione tra quelle del Comune e quelle di De Luca

A causa di un blackout nei portali

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un piccolo blackout, avvenuto nella giornata di ieri nei portali delle farmacie, ha ritardato di un giorno la consegna gratuita cominciata questa mattina, delle 5000 mascherine offerte dal Comune di Mondragone e dalla Farcom agli over 65. Va specificato che nelle farmacie si possono ritirare sia quelle offerte dal Comune agli ultrasessantacinquenni muniti di tessera sanitaria, e sia quelle messe a disposizione dalla Regione Campania in favore delle fasce piu’ deboli o persone in condizione di fragilità, intendendosi appartenere a suddette categorie, esclusivamente i cittadini a cui è riconosciuta una qualsiasi esenzione per reddito. In favore invece di tutti gli altri cittadini, il governatore Vincenzo De Luca ha predisposto l’invio attraverso poste italiane, di una confezione contenente due mascherine filtranti in materiale idrorepellente e sanitizzabile, per ogni nucleo familiare.

Ricapitolando: alle mascherine della Regione Campania, che da questa mattina stanno giungendo presso le abitazioni dei cittadini mondragonesi e a quelle invece che i soggetti più fragili, a cui è riconosciuta una qualsiasi esenzione per reddito, possono ritirare in farmacia, vanno ad aggiungersi le 5000 mascherine offerte gratuitamente agli over 65 dal Comune di Mondragone.