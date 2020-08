MONDRAGONE. Misure anticovid: niente falò e fuochi d’artificio di Ferragosto. Il sindaco firma l’ordinanza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non ci saranno falò e fuochi d’artificio in riva al mare per Ferragosto, soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus e per evitare, quindi, assembramenti sulle spiagge del litorale come disposto dall’Ordinanza Sindacale n. 38 del 13-08-2020, che ordina il “divieto di campeggio e accensione falò sul litorale della città di Mondragone dal 14 al 16 Agosto ed il divieto di sparo di fuochi pirotecnici sugli arenili, fatti salvi provvedimenti autorizzatori di pubblica sicurezza eventualmente rilasciati.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA N.38 DEL 13 AGOSTO 2020