MONDRAGONE. Oggi la XI edizione del “PREMIO LETTERARIO” anno scolastico 2019-2020

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Oggi, domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17.00, presso il “Cineteatro Ariston” di Mondragone, si terrà la XI edizione del “PREMIO LETTERARIO” anno scolastico 2019 – 2020, promosso dall’Associazione V.E.R.I.

All’evento parteciperanno molte scuole del territorio. Una apposita commissione premierà con borse di studio gli elaborati migliori, tra cui diversi cortometraggi realizzati dagli studenti.



La data scelta per l’evento non è assolutamente casuale, in quanto oggi ricorre il compleanno di Veronica Abbate, la giovane 19enne uccisa il 3 settembre 2006 dall’ex fidanzato all’epoca 22enne, Mario Beatrice.Interverranno alla kermesse il consigliere regionale Giovanni Zannini, il sindaco Virgilio Pacifico ed il presidente della commissione toponomastica del Comune di Mondragone, Severo Stefanelli.