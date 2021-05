MONDRAGONE. OPEN DAY VACCINI: ecco come ottenere la dose

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Open day anti Covid-19 domenica 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso l’Asl di Mondragone in Via degli Oleandri. I cittadini che hanno una età compresa tra i 50 ed i 79 anni di Mondragone, Castel Volturno, Falciano del Massico e Carinola, previa registrazione sulla piattaforma Sinfonia, potranno sottoporsi alla prima dose del vaccino Astrazeneca presentandosi al Distretto Sanitario in questione, muniti di un valido documento di riconoscimento e tessera sanitaria. Ovviamente si punta ad un alto numero di somministrazioni e fino ad esaurimento scorte, proprio perché il vaccino rimane l’unica soluzione per bloccare definitivamente la pandemia e farci tornare alla vita normale.