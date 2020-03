MONDRAGONE. Per il sindaco Pacifico la città è sanificata e immune dal Coronavirus. Mah, forse viene da Marte…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non è passata inosservata l’intervista rilasciata ai microfoni del Tg3 Regionale, dal primo cittadino di Mondragone Virgilio Pacifico che alla domanda riguardo i casi di positività al Covid-19, registrati sul territorio mondragonese, risponde come se fosse appena tornato da un viaggio su Marte. “Abbiamo avuto forse un falso positivo” afferma il Sindaco riferendosi o al giovane ricoverato al Cotugno di ritorno da Rimini, ed in questo caso si è parlato di paziente immunizzato, ovvero il suo organismo avrebbe prodotto anticorpi e quindi ecco perché si potrebbe trattare di un falso positivo, o al decesso di Giuseppe Buonaugurio, risultato ricordiamo positivo al Covid-19 e poi deceduto all’Ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca. Ma non basta perché a fine intervista Pacifico afferma che “ad oggi a Mondragone non vi è stato nessun caso di positività”, perché probabilmente è convinto della sua tesi, supportata anche dal fatto che i parenti della vittima, Giuseppe o del ragazzo, sono risultati negativi al tampone. Se da un lato ci potrebbe essere stato un falso positivo, dall’altro magari ci potrebbero essere stati dei falsi negativi e allora verrebbe compromesso tutto l’egregio lavoro svolto dal Cotugno che fino ad ora, non ha sbagliato in nulla.

CLICCA E GUARDA IL SERVIZIO DEL TG3

Caro Sindaco, ci deve spiegare come mai il nome di Giuseppe risulta nell’elenco ufficiale delle vittime decedute per coronavirus, fornito sia dalla Protezione Civile Regionale e sia da quella nazionale.

Sicuramente è giusto non fare allarmismi ma la verità va sempre raccontata, quella verità che si pretende dall’informazione che in questo periodo storico vuole semplicemente raccontare ciò che sta accadendo nella provincia di Caserta e ancora di più nelle province del nord Italia.



Se il tg3 questa mattina ha puntato i riflettori su Mondragone è perché evidentemente c’era un motivo. Ricordiamo che Giuseppe è stata la prima vittima campana deceduta per aver contratto il Covid-19.Non si vuole di certo fare polemica ma ogni tanto vanno messi i puntini sulle i, per rispolverare qualche ricordo appannato.