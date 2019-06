MONDRAGONE. Piccoli attori crescono. Successo per lo spettacolo “A spasso con la storia” messo in scena dal Terzo Circolo Didattico

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Al terzo circolo didattico entra in scena lo spettacolo “Passeggiando con la storia”. Protagonisti gli alunni della scuola primaria del plesso “Stella Maris” classe VB, che ieri Venerdì 7 Giugno 2019 presso i locali del refettorio, hanno mostrato tutto il loro talento artistico grazie alle docenti Luongo Margherita, Iuliano Margherita, Cerqua Cinzia e Puoti Dionisia. Piccoli attori “non per caso” avendo partecipato insieme alle loro insegnanti, ad un corso di formazione “Comunicazione e teatro”, legato ad un progetto extracurricolare, tenuto dal Professore Pietro Cirillo, uno dei massimi esperti in questo campo, coadiuvato nel lavoro dal tutor, Luigi Correggia.

Un grande successo di pubblico per una rappresentazione che ha ripercorso la storia di Mondragone attraverso una “divertente passeggiata” nei borghi storici, affondando i ricordi nei fatti nei personaggi legati alla cultura e alle tradizioni locali. La narrazione è stata intervallata dalla musica e dai canti popolari che hanno arricchito le singole scene, creando un forte impatto emotivo.

Un tuffo nel passato dunque, che ha fatto riaffiorare alcuni dei luoghi simboli della città come Palazzo Ducale, La chiesa del rione Sant’Angelo, la dimora del filosofo Pietro Taglialatela, Palazzo Falco, Casale di Sant’Angelo, antica Sinuessa e Rocca Montis Dragonis.

Calato il sipario, l’esperienza vissuta dagli alunni e dalle docenti coinvolte nel progetto, si traduce in uno straordinario “laboratorio” di emozioni, educazione e formazione, che ha permesso ai bambini di coltivare la storia raggiungendo un obiettivo ancora più generale: imparare a stare con gli altri, a sapersi confrontare in un lavoro di gruppo, ad esprimere il proprio punto di vista in un rapporto aperto e costruttivo con gli altri.

Una esperienza per grandi e piccoli vissuta grazie all’intervento della Preside del terzo circolo, Carmelina Patri’, persona attenta e vicina alle tematiche che legano la scuola all’ambiente circostante e alla storia.

Ci sembra doveroso collocare in questo contesto uno dei tanti pensieri appartenuti ad un medico insigne Mondragonese, Antonio Sementini (1743-1814) uomo dotato di profonda cultura e di grande umanità, che ha consegnato alla storia numerose opere culturali.

“La prima condizione a cui deve ottemperare ogni buon cittadino, è quella di conoscere la storia del luogo natio, e le tradizioni locali sono sacre e inviolabili e soprattutto care ai popoli progrediti”. Tratto da “Sinuessa”.