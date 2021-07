MONDRAGONE. Pioggia di multe ai commercianti di via Domiziana, ma l’ordinanza prevede che…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Multe a gogò questa mattina per i commercianti di via Domiziana. Gli agenti della polizia municipale avrebbero elevato diverse sanzioni nei confronti degli esercenti che avevano parcheggiato nel tratto di Domiziana nord in prossimità dei propri negozi, per non aver rispettato il limite massimo previsto dalla sosta a tempo. L’ Ordinanza Dirigenziale n. 24 del 20 agosto 2020, prevede che per ogni anno a partire dal 1 luglio e fino al 31 agosto, lungo il tratto di Domiziana compreso tra l’incrocio di via Venezia e quello di via Padule, la sosta massima negli stalli è di 30 minuti e ciò per evitare che gli avventori che vogliono godersi un tuffo nelle acque mondragonesi, occupino lo stallo per l’intera giornata. Ci mancherebbe altro che chi viene da fuori o comunque gli stessi mondragonesi si arroghino il diritto di parcheggiare gratuitamente evitando la sosta a pagamento senza contribuire ad alimentare le casse comunali. Detto ciò, va detto che quest’anno la sosta a tempo ambo i lati, lungo la strada appena menzionata, è stata istituita già dal mese di giugno raggirando a questo punto la stessa Ordinanza partorita dal Comandante Bonuglia che ne avrà dimenticato probabilmente il contenuto. Dunque, tutti quei cittadini multati nel mese giugno e tratti in inganno da una segnaletica posizionata al di fuori del periodo previsto dalla Ordinanza, possono sicuramente fare ricorso. E Che dire a questo punto dei commercianti che avendo un negozio sulla Domiziana non possono raggiungere il luogo di lavoro in auto non potendo appunto sostare in prossimità dei propri negozi. Il paese dei balocchi dove l’Amministrazione Locale anziché dare una mano alla economia locale l’affossa, mettendoci lo zampino.