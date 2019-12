MONDRAGONE. Più di un secolo e mezzo di carcere chiesto per Francesco Tiberio la Torre e altri 12. TUTTI I NOMI E LE PENE INVOCATE

MONDRAGONE (g.g.) – Sono durissime le pene chieste, questa mattina, dal pubblico ministero della Dda Alessandro D’Alessio, che proprio in queste ore ha lasciato la scrivania dopo anni indubbi successi giudiziari, per trasferirsi praticamente nello stesso stabile, alla Procura della repubblica di Napoli, quella che si occupa di tutti i reati, fuorché quelli connessi alla criminalità organizzata. Nel processo con rito abbreviato, davanti al Gup del tribunale di Napoli, è stata pronunciata dal Pm la requisitoria nei confronti di Francesco Tiberio la Torre, figlio del super boss Auguro e di altre 12 persone coinvolte nella stessa ordinanza che, al suo tempo, come ricorderanno i lettori di CasertaCe, svelò un articolato traffico di stupefacenti e altre attività criminali, coordinato proprio dal giovane La Torre.

I NOMI E LE RICHIESTE DELLA DDA

La Torre Francesco Tiberio anni 18

De Crescenzo Salvatore Anni 18



Lika Nevila anni 10Degli Schiavi Michele anni 16De Crescenzo Vincenzo anni 16Balestrieri Francesco anni 14Lola Frederik anni 16Rinaldi Giuseppe anni 10Meandro Luigi anni 10Cardillo Costantino anni 8Cipriani Alessio anni 9Pagliuca Angelo anni 4Montano Maurizio anni 4