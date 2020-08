MONDRAGONE (M.A.C.) – Poco fa due persone a bordo di uno scooter, hanno sparato 3 colpi di pistola contro l’abitazione di un noto imprenditore locale, impegnato nel mercato ortofrutticolo, in via Benevento. Per fortuna solo tanto spavento ma nessun ferito. Sul posto stanno operando i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.