MONDRAGONE. Rachele Miraglia torna alla guida di Fratelli d’Italia. Oggi la nomina a fiduciario del commissario provinciale

Dopo le incomprensioni nelle ultime elezioni comunali e in vista del delicato appuntamento del prossimo 25 settembre

MONDRAGONE – Dopo l’esperienza elettorale, da cui non è uscita sicuramente male, riportando, anzi, un buon successo personale, Rachele Miraglia torna alla guida del partito di Mondragone dopo la parentesi costituita dalla gestione (si fa per dire) del commissario cittadino Salvatore Riccardi, in sostanza una nomina pro forma, fatta nel momento in cui tra la Miraglia e i vertici priovinciali del partito si erano aperte delle crepe per una differente visione sulle strategie da adottare alle elezioni comunali, alle quali, come si diceva, la Miraglia ha poi partecipato lanciando una propria candidatura indipendente, sostenuta da una lista civica.

Evidentemente, quelle incomprensioni sono state superate se è vero com’è vero che il commissario provinciale del partito Marco Cerreto, l’ha nominata fiduciaria per Fratelli d’Italia per Mondragone, invitandola a costruire un direttivo che possa affiancarla e contribuire alle battaglie politiche ed elettorali del partito, a cominciare da quella cruciale del prossimo 25 settembre, quando si voterà per il parlamento e, conseguentemente, per il governo della nazione.