Riconosciuta la continuazione tra due sentenze di condanna

MONDRAGONE – (Gv) Riduzione di pena, per aver ottenuto continuazione della condanna per Antonietta Di Meo, moglie del boss Giuseppe Fragnoli di Mondragone. La donna, detenuta da sei anni per associazione camorristica potrebbe essere scarcerata tra sei mesi per questa riduzione a sette anni con continuazione. La reclusa difesa dall’avvocato Nando Letizia รจ anche la zia dei due fratelli Di Meo scarcerati l’altro giorno per droga.