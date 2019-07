MONDRAGONE, rivoluzione d’estate. La nuova ZTL apre al traffico via Marechiaro, commercianti inviperiti

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Istituite le zone a traffico limitato con Ordinanza dirigenziale n. 60 del 04/07/2019, che dispone le seguenti modifiche alla circolazione stradale in zona lido: zona ZTL su lungomare C. Federico, nel tratto compreso tra piazza Conte e incrocio con via Doria, su piazza Conte e su viale Campania fino all’ingresso dell’ex campo sportivo. Nel mese di luglio tutti i sabati e le domeniche dal 01/07 al 14/07 dalle ore 20:00 alle ore 24:00, dal 15/07 tutti i giorni dalle 20:00 alle 01:00 fino al 31/07, mentre ad agosto la zona a traffico limitato sarà attiva dal 01/08 al 25/08 dalle ore 20:00 alle ore 01:00 e dal 26/08 al 31/08 dalle 20:00 alle 24:00

La novità di quest’anno che sta scontentando davvero tutti, soprattutto i commercianti, riguarda la non chiusura al traffico di viale Marechiaro, dove è stato disposto addirittura un doppio senso di marcia con divieto di sosta e fermata su ambi i lati, fino all’intersezione con via della Rifiorita. Stessa sorte per via De Gaspari dove si transita a doppio senso di marcia fino all’intersezione con via Domitiana.



E sono in molti a chiedersi come mai viale Marechiaro, da sempre punto di aggregazione di giovani e famiglie, non sia rientrata nella Ztl ma anzi proprio qui’ il traffico veicolare la farà da padrone, per buona pace dei negozianti che in questo modo temono un crollo delle vendite.