Salvini a MONDRAGONE. Dai palazzi, striscioni pro e contro

MONDRAGONE – Tre striscioni, uno pro e due contro Salvini, campeggiano sulla facciata di uno dei Palazzi Cirio di Mondragone in attesa dell’arrivo del leader della Lega. Nei piani più alti della palazzina sono stati esposti gli striscioni “Salvini carogna torna nella fogna” e “Mondragone non si lega, via Salvini dal Meridione“, mentre più in basso è stato affisso lo striscione “Salvini metti ordine ci vogliono le palle“. All’ingresso della mini zona rossa militanti della Lega hanno allestito un gazebo dove Salvini, atteso per le 18, incontrerà cittadini e stampa.

Al di là del varco, dai balconi delle “palazzine”, alcune persone in isolamento domiciliare guardano incuriosite dai balconi. Dopo l’incontro delle 18, Salvini si recherà al Lido Kursaal sul lungomare Camillo Federico per un incontro e alle 20.30 sarà a Santa Maria Capua Vetere per una cena con sostenitori e amministratori locali.