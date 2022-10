L’episodio si è verificato nel weekend appena trascorso

MONDRAGONE – La Polizia Locale di Mondragone nelle scorse ore, ha deferito un uomo del posto A. D. A per lesioni e violenza privata nei confronti di una donna per futili motivi. Beccato da agenti in borghese durante un servizio predisposto per contrastare i reati predatori e illegalità diffusa nel weekend, nella zona di viale Margherita.

Identificato e deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.