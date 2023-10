Indagini per accertare dinamica e responsabilità

MONDRAGONE – Schianto lungo la provinciale: coinvolti un camion è un’auto. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Sono in corso accertamenti al fine di individuare eventuali responsabilità. Due le persone rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave al vaglio degli investigatori le immagini le camere di videosorveglianza presenti in zona.