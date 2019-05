MONDRAGONE. Screening tiroideo, boom di presenze al distretto sanitario

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Successo per l’iniziativa promossa dal Distretto Sanitario di Mondragone dell’Asl di Caserta, legata alla prevenzione delle patologie della tiroide tenutasi presso il poliambulatorio di Mondragone, il 23 maggio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Circa 300 persone hanno affollato la struttura per sottoporsi allo screening tiroideo, ed è stata un’affluenza inaspettata che ha comportato la necessità di rimandare ad altre date, l’appuntamento per lo screening tiroideo al fine di dare la possibilità a tutti di fare prevenzione. Settanta persone visitate da specialisti altamente qualificati come la dottoressa Luciana Verniani specialista ambulatoriale in endocrinologia, ed il dottor Crescenzo Taglialatela, specialista in chirurgia ed ecografista.

Soddisfatto il dottor Severo Stefanelli per la riuscita dell’evento e per come gli operatori si sono adoperati per mettere a proprio agio i pazienti. Un ringraziamento particolare al Direttore Generale Dr. Mario De Biasio e all’intera Direzione strategica aziendale.



È doveroso a questo punto fare una precisazione in merito all’argomento trattato. Siamo stati contattati da alcuni cittadini che hanno mosso lamentele riguardo alla gestione dell’iniziativa, riguardo alle troppe ore di attesa per alcune persone in coda dalle 6 del mattino. Siamo soliti dire le cose senza peli sulla lingua e senza adottare mezze misure, ma questa volta ci sembra doveroso spezzare una lancia in favore di chi ha dato la possibilità a molte persone di poter partecipare ad un evento speciale, senza dover necessariamente mettere in conto l’affluenza di pazienti poi registrata. Ciò nonostante i 230 cittadini che non hanno potuto beneficiare dello screening tiroideo nella giornata del 23 Maggio, verranno visitati nei prossimi giorni con appuntamenti già calendarizzati. Piccoli problemi che non hanno comunque inficiato il servizio reso.Considerato il grande successo di quest’anno è intenzione del Direttore Generale dell’Asl di Caserta, ripetere l’iniziativa anche il prossimo anno in quanto le attività di prevenzione, sono di fondamentale importanza per dare risposte esaustive a quella che è la domanda di salute e di benessere del territorio.