MONDRAGONE senza pace. Altro lutto in città: muore Tiziana, maestra del secondo circolo didattico

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La morte di due giovani ha sconvolto l’intera comunità mondragonese. Il Covid ci ha fatto dimenticare l’esistenza di un nemico forse ancora più spietato che miete vittime da anni. Un mostro che non risparmia proprio nessuno. Dopo la notizia della morte di Michele Rivetti, a poche ore di distanza è arrivata la notizia della morte di un’altra giovane, Tiziana Festini, insegnante al secondo circolo didattico di Mondragone.

La donna lascia il marito ed una bambina di 11 anni. Tiziana era un’amica, una ragazza di altri tempi, a tratti timida ed introversa con un sorriso trascinante. Ha speso parte della sua vita dedicandola alla famiglia, al marito Giuseppe, alla figlia ed ai suoi alunni. Ha lottato come una leonessa fino alla fine perché lei questa terra non la voleva lasciare.

Sono sconvolta e sembra tutto così surreale, e mi pongo tante domande a cui non so dare risposte, so solo che spesso non ci rendiamo conto di quanto la nostra esistenza sia di una importanza unica. Ci abbandoniamo a cattive azioni senza mai pensare al male che si fa agli altri senza porvi poi rimedio. La morte dovrebbe farci riflettere e dovrebbe farci comprendere il vero significato della vita. Sono vicina al dolore della famiglia Festini, e porgo loro le mie più sentite condoglianze.