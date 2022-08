MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) – Sparatoria questa mattina avvenuta in una traversa di via Castel Volturno. Ignoti hanno esploso due colpi di pistola verso un ambulante locale, uno è andato a vuoto, l’altro ha centrato la gamba della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso, ed un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.